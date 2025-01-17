Аварийная служа Подмосковья устранила свыше 500 сбоев в работе ЖКХ за неделю

Подмосковная аварийная служба поставила на контроль 554 технологических сбоя за неделю. Из них 187 касались теплоснабжения.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, за неделю аварийная служба поставила на контроль 187 сбоев в работе теплоснабжения, еще 171 касался подачи горячей и 92 — холодной воды, а 103 были связаны с электричеством. Из них 551 инцидент уже устранили.

Всего за неделю специалисты совершили 68 выездов и провели 31 мероприятие по обеспечению безопасности.

«Специалисты МОС АВС проводят и контролируют проведение аварийно-восстановительных работ на объектах жизнеобеспечения, оперативно реагируя на происходящие инциденты. Благодаря их профессионализму возникающие проблемы устраняются быстро и качественно», — отметил глава министерства Антон Велиховский.