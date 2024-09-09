Атлет из Подмосковья выиграл золото на международном турнире по пятиборью
Егор Громадский из Московской области поднялся на высшую ступень пьедестала на международных соревнованиях на Кубок союзного государства по современному пятиборью. Первого места атлет достиг в паре с москвичкой Ксенией Фральцовой.
В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что Егор и Ксения стали лучшими в дисциплине «эстафета/микст».
Турнир прошел в формате смешанной эстафеты. Разнополые тандемы соревновались в беге, плавании, фехтовании, верховой езде и лазер-ране.
Пара Громадского и Фральцовой была третьей перед лазер-раном, но Ксения сумела первой передать эстафету партнеру, и тот сохранил преимущество. В итоге победа.
В соревнованиях приняли участие 12 команд из пяти стран. Кубок союзного государства прошел в Москве в соответствии с целями нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».