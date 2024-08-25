Артисты филармонии в Подольске выступили для детей из Курской области

Фото: Совет депутатов Городского округа Подольск

Детей, эвакуированных из Курской области, разместили в пункте временного прибывания «Мечта». Им раздали партию мороженого, а артисты филармонии из Подольска исполнили песни советских и российских мультфильмов.

Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин, руководитель фракции «Единая Россия» Любовь Ушанева и партиец Виктор Щукин посетили детей, эвакуированных из Курской области и новых территорий. Более 100 ребят находятся в пункте временного проживания «Мечта».

Депутаты закупили партию мороженого и раздали ее детям после того, как ребята съели солдатскую кашу с тушенкой. Затем артисты Подольской филармонии Павел Быков и Оксана Невежина исполнили советские и российские песни из мультфильмов.

Народные избранники спросили про потребности переселенцев. Они предложили обращаться в общественную приемную партии «Единая Россия» или приходить на выездные администрации в микрорайонах. Помимо этого, депутаты продолжают принимать гуманитарную помощь. Передать вещи можно в пункт приема в доме № 1 на улице Ульяновых в Подольске.

Напомним, для детей и взрослых из Курской области подготовили культурную и спортивную программу по поручению главы городского округа Григория Артамонова. Гости побывали на экскурсии по основным достопримечательностям Подольска и региона.

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