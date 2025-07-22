Артезианские скважины запустят для улучшения качества воды в Павловском Посаде

Вопрос качества водоснабжения обсудили на совещании в администрации Павловского Посада. Проведенные работы не улучшили его, поэтому в округе решили предпринять другие действия.

Встречу провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов. В ней приняли участие руководители профильных ведомств, представители городских и ресурсоснабжающих служб, силовых структур и территориальных отделов.

Первым вопросом стало качество водоснабжения в центральной части города. Ранее здесь промыли резервуары и магистрали Восточной системы, но это не помогло.

Сейчас глава муниципалитета решил запустить артезианские скважины, чтобы стабилизировать показатели. Работы проведут сотрудники «Мособлводоканала».

Также на совещании обсудили состояние дороги и технические инциденты в районе Филимоново. О них сообщали жители. Скоро подрядчик начнет здесь ремонт: установят байпас, заменят аварийный участок трубы, заасфальтируют дорогу.

Кроме того, специалисты дорожных служб округа готовятся к ремонту дорог на улицах Свердлова, Урицкого и на дороге к Электрогорскому кладбищу. В Павловском Посаде также решили усилить работу по окосу дорог.

В финале совещания анонсировали очередную встречу в формате выездной администрации. Она пройдет в Ассоциации ветеранов СВО в 17:00 25 июля.

«Это мероприятие станет важной площадкой для открытого диалога, обсуждения насущных вопросов и выработки решений, которые помогут нашим ветеранам и их близким успешно адаптироваться к мирной жизни», — добавил Денис Олегович.