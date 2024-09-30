Археологи обнаружили курительные трубки XVIII века во время раскопок в Зарайске

Археологи обнаружили во время раскопок в Зарайске уникальные экспонаты — две курительные трубки второй половины XVIII века. Они выполнены из коричневой глины в стиле «тахта-чубук».

Предметы незначительно повреждены: у первой деформирована чаша, а у второй сколота часть втулки. Верхняя часть чашек у обеих — в цилиндрической и граненой форме, а нижняя — элипсовидной. Киль — треугольный и высокий, а втулка — массивная с оттисками зубчатого колесика.

Курительная трубка украшена изображениями гроздей винограда, еще одна — штампом в виде «раковины» и цветочных полурозеток.

Эти находки уникальны и могут помочь в изучении традиций курения в XVIII века в России. Каждая трубка неповторима, так как их делали по-разному. Стиль «тахта-чубук» указывает на то, что курение было распространено как среди крестьян, так и дворян.

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