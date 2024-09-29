Аппарат для очищения крови появился в клиническом институте детства в Мытищах

В отделении анестезиологии и реанимации клинического института детства в Мытищах установили аппарата для плазмафереза. Процедуру применяют при лечении более сотни заболеваний.

Аппарат для очищения крови появился в отделении анестезиологии и реанимации многопрофильного стационара Научно-исследовательского клинического института детства в Мытищах. Он необходим для комплексной терапии ревматологических, аллергических и иммунологических патологий, при невралгии, отравлениях, ожогах и других заболеваниях.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Научно-исследовательского клинического института детства Евгения Скачека, при плазмаферезе кровь пациента пропускается через специальный фильтр, где разделяется на элементы крови и плазму, которая содержит токсины, антитела или белки, подлежащие выведению.

«А затем форменные элементы крови мы возвращаем пациенту, а плазма с посторонними включениями — утилизируется», — добавил он.

Процедуру уже провели маленькой пациентке, которой поставили диагноз красная волчанка. Благодаря плазмаферезу девочке стало намного лучше.

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