Певица из Химок завоевала серебро международного конкурса «Славянский базар»

Екатерина Кузина из Химок заняла второе место на международном вокальном конкурсе «Славянский базар», а также стала обладательницей кубка Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

В первый день Екатерина Кузин исполнила песню «Колыбельная» под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. На второй — композицию Уитни Хьюстон «I have nothing». Жюри, в числе которых была советская артистка Роза Рымбаева, высоко оценили выступление химчанки. Девушка уступила конкурентке всего один балл и завоевала серебро.

«Это, наверное, самый чудесный фестиваль, в котором я участвовала. В нем было замечательно все: от организации до самого выступления. Отношение к участникам было очень дружественным и трепетным. Беларусь предстала очень теплой страной. Это участие ещё больше помогло мне поверить в себя и в то, что я на правильном пути. Слова зрителей, их радость и эмоции — это самое ценное», — поделилась певица Екатерина Кузина.

Фестиваль «Славянский базар» проходит ежегодно на протяжении 15 лет. В 2000 году организаторы установили рекорд, собрав на одной сцене представителей всех славянских народов. В разное время здесь выступали Николай Басков, Филипп Киркоров, София Ротару, Григорий Лепс, Лев Лещенко и другие певцы российской эстрады.

В этом году конкурс проходил в Витебске. Участие в нем приняли артисты из 15 стран, в том числе Болгарии, Венесуэлы, Испании, Италии, Турции, Хорватии и Чехии.

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