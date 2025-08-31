Антитеррористические учения прошли в Зарайске

Образовательные учреждения Зарайска уже подготовили к новому учебному году. Накануне в Мендюкинской средней школе состоялась тренировка по антитеррористической безопасности.

Учения провели по сценарию, при котором отрабатывали действия охраны и сотрудников школы при вооруженном нападении и обнаружении взрывчатого устройства. Условный нарушитель якобы проник в школу через окно.

Охранники заметили объект, нажали «тревожную кнопку». Далее в учебное заведение оперативно прибыли сотрудники спецслужб, нейтрализовали нарушителя и обезвредили взрывчатое устройство. Педагоги эвакуировались.

«Учения прошли успешно и продемонстрировали готовность сотрудников образовательных учреждений к действиям в экстренных ситуациях. Мы должны быть уверены, что наши школы защищены, и учителя, а также ученики знают, как действовать в случае угрозы. Важно продолжать такие практические тренировки, чтобы повысить уровень безопасности в образовательных учреждениях», — сказал первый заместитель главы муниципального округа Зарайск Сергей Москалев.

По итогам учений сформировали предложения по усилению обеспечения безопасности.