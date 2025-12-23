Ансамбль из Жуковского стал лауреатом всероссийского фестиваля

На днях завершился Всероссийский фестиваль культуры и искусства «Мир. Согласие. Молодежь», где победителем оказался фольклорный ансамбль «Теремец». Творческий коллектив сумел продемонстрировать достижения народного творчества.

Ансамбль представляет Жуковскую детскую школу искусств № 1 и работает под руководством педагога Галины Щегловой, реализуя программу «Музыкальный фольклор».

«Под ее началом участники коллектива смогли сохранить дух народных песен и исполнить произведения столь искренне и выразительно, что жюри фестиваля единогласно присудило им звание лауреатов первой степени в возрастной группе „25+“ в номинации „Народное пение“. Победа ансамбля на таком крупном мероприятии стала закономерным итогом упорной работы, творческого вдохновения и мастерства», — сообщили организаторы.

Эта награда является второй победой ансамбля в нынешнем сезоне. Ранее артисты стали лауреатами III степени на Московском областном открытом фестивале-конкурсе фольклорных ансамблей и сольных исполнителей «Добро».