Ансамбль из Дмитрова выиграл Гран-при танцевального фестиваля | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 19:49 Ансамбль из Дмитрова выиграл Гран-при танцевального фестиваля Источник фото: Евгений Рой

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Танцевальный ансамбль «Сюрприз» из Дмитрова выиграл Гран-при всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Шаг к мечте». Коллектив получил награды в четырех номинациях.

«Мы приехали с нашими лучшими номерами: хореографические картинки „Объяснение“, „У нашей Кати горя много“, „Ой, вставала я ранешенько“ и „Юнги, вперед! Разножанровые, но все энергичные, они зажгли публику и были очень высоко оценены жюри“, — рассказала руководитель ансамбля Галина Немкова.

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Высшую награду фестиваля-конкурса — диплом Гран-при также получил подмосковный хореографический коллектив «Сюрприз», который является многократным лауреатом международных, всероссийских и областных конкурсов.

«Наши артисты показали все свое мастерство, разнообразность и самобытность русских народных танцев, — пояснил второй руководитель ансамбля Владимир Немков.

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