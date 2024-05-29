Глава Лобни Анна Кротова посетила центр «Свечной блиндажик»

Пресс-служба городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба городского округа Лобня

Анна Кротова вместе с коллегами посетили центр «Свечной блиндажик». Добровольцы центра шьют экипировку, плетут маскировочные сети и универсальные браслеты для военнослужащих.

Глава города приняла участие в плетении маскировочных сетей, а также вместе с участником специальной венной операции и его супругой посадила кустарники.

В Лобне оказывают поддержку военнослужащим, их семьям и волонтерским организациям.

Муниципальный центр поддержки участников специальной военной операции и их семей работает по адресу: ул. Мирная, дом 13 к 2.

Добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» находится по адресу: улица Ленина, 23 к 10.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Не только конопля. За какие растения дачники могут поплатиться рублем?

Фейк: из продажи уберут произведение Остера «Вредные советы»

Кто такой Руслан Стефанчук, которого Путин назвал юридически легитимным лидером Украины?

НДС, НДФЛ и вычеты. Что известно о налогах по-новому

«Выглядит наивно». Кинокритик раскритиковал победивший в Каннах фильм «Анора»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте