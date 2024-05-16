Анна Кротова провела встречу с сотрудниками ВНИИ кормов Вильямса | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:02 Анна Кротова провела встречу с сотрудниками ВНИИ кормов Вильямса Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе со своими заместителями и начальниками управлений провела инспекцию микрорайона Луговая. Они посетили ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса и ознакомились с его лабораториями.

Молодые ученые продемонстрировали представителям администрации новейшее оборудование, которое позволяет проводить исследования растений с высокой детализацией и точностью. Они также пояснили, что паспорт растения, полученный в лабораториях ВНИИ кормов, является своеобразным «знаком качества», на который ориентируются агрономы по всей стране.

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Анна Владимировна в своем Telegram-канале о важности популяризировать сельскохозяйственную науку и проработать возможность создания специализированных классов и курсов по сельскохозяйственной тематике.

Помимо этого, глава города осмотрела территорию Научного городка. Она отметила, что у института есть много неиспользуемых зданий, требующих капитального ремонта, и для их восстановления потребуются значительные инвестиции, на поиск которых необходимо обратить внимание.

Ранее временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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