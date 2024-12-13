Анимационное шоу для детей пройдет в Химках 14 декабря

Анимационное шоу «Дед Мороз против Санта Клауса» проведут в парке «Лукоморье». Игры, конкурсы и горячие танцы — веселая программа ждет гостей и жителей Химок от четырех до 16 лет.

Праздничная программа пройдет 14 декабря в 15:00 в парке «Лукоморье» в микрорайоне Сходня.

«Всем хочется погрузиться в атмосферу Нового года и почувствовать праздничное настроение. Поэтому мы продолжаем радовать наших жителей разнообразными мероприятиями. Для юных химчан регулярно проводим анимационные программы, для жителей постарше — мастер-классы на свежем воздухе», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Помимо этого, 21 и 22 декабря с 12:00 до 19:00 в торговом центре «Мой» будет работать «Мастерская Деда Мороза». Участники программы смогут сделать символы Нового года своими руками и забрать их на память.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.