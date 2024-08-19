Андрей Кузнецов представит Подмосковье на конкурсе лесных пожарных России

Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный-2024» пройдет с 10 по 13 сентября в Сергиево-Посадском городском округе. Подмосковье представит Андрей Кузнецов.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что Андрей — мастер леса Дмитровского-Талдомского филиала «Центрлесхоз». Он поборется за звание лучшего лесного пожарного с коллегами из других регионов России.

Участникам конкурса предстоит продемонстрировать свою физическую подготовку и принять участие в забеге по пересеченной местности, преодолеть дистанцию спортивного ориентирования в лесу и лесопожарную полосу препятствий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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