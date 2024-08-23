Анастасия Лотина из Подмосковья вошла во Всероссийский юношеский оркестр

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Новый отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета завершился в стране. Выпускница отдела оркестровых струнных инструментов 1-го Московского областного музыкального колледжа Анастасия Лотина прошла испытания и стала частью коллектива.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что национальный отбор проходил более двух месяцев. За это время участники из разных регионов России представили свои навыки в разных направлениях — скрипка, виолончель, контрабас, кларнет, флейта, труба и другие. Самым талантливым предоставили возможность поработать с мастерами музыкального искусства.

Проект реализуется с 2012 года и объединяет лучших молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. Юношеский оркестр выступает в России и за рубежом, его участники приняли участие в церемониях закрытия Олимпийских игр в Сочи и открытия Чемпионата мира по футболу в России.

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Lu Hanxin/Xinhua

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