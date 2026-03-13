Альпаки в парке «Взлет» готовятся к весеннему грумингу

С приходом весны обитатели альпака-парка в Домодедове готовятся к обновлению внешнего вида. Совсем скоро их ждет традиционный весенний груминг.

Во время процедуры альпаки лишатся своей густой и теплой шерсти. С каждой особи состригут около 20–30 сантиметров плотной шерсти. На одну альпаку уйдет примерно восемь часов работы. Для стрижки в парк приглашают профессионального грумера, который умеет работать с этими животными и знает особенности их поведения.

Сотрудники парка уверяют, что после стрижки альпаки не потеряют своего очарования. Каждой из них планируют оставить небольшую «прическу» на голове, чтобы сохранить узнаваемый и забавный вид. Так что у жителей городского округа еще есть немного времени, чтобы увидеть альпак в их привычном пушистом облике.

С приходом весны оживляются и другие обитатели парка — горные козлики. Как только окончательно сойдет снег, снова откроется их любимая «спортивная площадка» с бревнами и качелями, на которых животные с удовольствием играют и резвятся.