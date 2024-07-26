Александр Степанов из Подмосковья выиграл золото на Кубке России по плаванию

Подмосковный спортсмен Александр Степанов стал лучшим на дистанции 800 метров на Кубке России по плаванию. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Александр выиграл золото в заплыве на 800 метров вольным стилем. Дистанцию он преодолел за семь минут и 53,11 секунды. Это лучший результат.

На втором месте пьедестала оказался пловец из Санкт-Петербурга Кирилл Мартынычев, а на третьем — Савелий Лузин из Свердловской области.

В копилке Подмосковья уже четыре награды на соревнованиях. Золото выиграла Дарья Рогожинова в заплыве на 400 метров комплексным плаванием, а два серебра принес Роман Акимов на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Кубок России по плаванию проходит в Екатеринбурге и является частью национального проекта «Демография».

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