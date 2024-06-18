Александр Бондарь из Подмосковья победил на играх БРИКС по прыжкам в воду

Представитель Московской области Александр Бондарь взял золото на соревнованиях по прыжкам в воду в рамках международных игр стран БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Призер Олимпийских игр, многократный победитель и призер чемпионатов Европы и мира Александр Бондарь выступал в паре с российским атлетом Русланом Терновым.

По итогам прыжков с трехметрового трамплина среди женщин подмосковные спортсменки заняли первое и второе места. Золото оказалось в активе победительницы и призера первенств мира и Европы Елизаветы Кузиной, серебро — двукратной чемпионки Европы, многократного призера чемпионатов Европы и мира Кристины Ильиных.

Так, спортсмены из Московской области выиграл 35 медалей на играх БРИКС — 19 золотых, 11 серебряных и пять бронзовых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».