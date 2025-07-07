Акватермальный комплекс в Одинцове достроят к октябрю 2025 года

Строительная готовность акватермального комплекса в центре Одинцова достигла уже 65%. Сделан фундамент, сформированы чаши для бассейнов, заканчивается обустройство наружных инженерных сетей.

Специалисты продолжают монтировать фасад, возводить перегородки внутри здания, укладывать основание под полы и строить подпорную стену вдоль прилегающей улицы Молодежной. Работают на объекте более 120 человек и шесть единиц тяжелой техники.

График предполагал завершение строительства весной 2026 года, но подрядчик идет на опережение сроков и достроит акватермальный комплекс на полгода раньше — в октябре.

Комплекс будет большим — площадью более восьми тысяч квадратных метров. Появятся здесь семь бассейнов, включая открытый, соляной и волновой, 15 видов терм и саун, массажные кабинеты, зоны отдыха. Расчетная вместимость — более 900 человек одновременно.