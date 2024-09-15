Акцию ко Всероссийскому дню трезвости провели в парке Лосино-Петровского

В парке Лосино-Петровского прошла акция «Трезвый выбор — здоровое будущее», которую приурочили ко Всероссийскому дню трезвости. Для участников организовали конкурсы, викторины на тему здоровья, а также спортивные соревнования.

Акцию «Трезвый выбор — здоровое будущее» в Лосино-Петровском провели при поддержке Молодежного центра «Движение» и «Молодой гвардии единой России». Собравшимся напомнили о важности сохранения здоровья и поддержания трезвого образа жизни.

Ребята узнали об истории Дня трезвости и его значении для России. Они поучаствовали в конкурсе на знание праздников и пословиц, фактов о здоровье и спорте. Участники придумывали девизы и называли полезные напитки. А также выполняли различные физические упражнения на свежем воздухе. В конце мероприятия для присутствующих подготовили музыкальный конкурс.

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