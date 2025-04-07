Акция в поддержку детей с аутизмом прошла в Орехово-Зуеве

Акцию в поддержку детей с аутизмом провели в Орехово-Зуеве. Во дворце культуры деревни Демихово прошли мастер-классы, кукольный театр и фотозоны, а также лекции для родителей детей с особенностями развития.

Акцию ежегодно организуют специалисты социального центра «Орехово-Зуевский» при поддержке депутата Мособлдумы Максима Коркина, рассказали в региональном Минсоцразвития. На встрече прошли развлекательные и познавательные мероприятия. Так, родителям и педагогам рассказали о современных методиках развития детей с аутизмом.

«Впечатление положительное, грандиозное мероприятие. Большой плюс — увидеть своими глазами, как работают другие, делиться опытом и для себя узнавать что-то новое. Продолжать эти акции нужно каждый год», — отметила директор комплексного центра соцобслуживания «Воскресенский» Светлана Шевченко.

В ходе акции специалисты смогли обменяться опытом и мнениями, а ребята посетили зоотеатр, мастер-классы по рисованию и лепке и многое другое.

Праздник завершился представлением от театральной студии ArtRise.