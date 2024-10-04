Акция «Сдай старые шины на „Мегабак“ стартует в Подмосковье 14 октября

Акция «Сдай старые шины на „Мегабак“ пройдет в Подмосковье с 14 октября по 11 ноября. Цель мероприятия — сбор резины для последующей переработки.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, помимо старых шин в пункты сбора покрышек можно привезти и другие виды ненужной резины — шланги, сапоги и другие.

Акция планируется масштабной, поэтому баннеры и листовки с местами и всеми подробностями мероприятия, появятся разных муниципалитетах совсем скоро.

Проект «Мегабак» направлен на увеличение доли вторичного сырья, а это одна из главных целей национального проекта «Экология».

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