Акция с розыгрышем 1000 рублей на оплату ЖКУ пройдет в сентябре в Подмосковье

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Акция «МосОблЕИРЦ Онлайн: передавай, выигрывай, отдыхай!» стартовала в Подмосковье. Все желающие смогут получить тысячу рублей на оплату коммунальных услуг.

Как пояснили в Министерстве ЖКХ Московской области, чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться на сайте МосОблЕИРЦ Онлайн» или в мобильном приложении, а затем отправить показания приборов учета воды и/или электроэнергии через личный кабинет до 30 сентября.

Победителей определит генератор случайных чисел и 50 участников получат по тысяче рублей на оплату ЖКУ. Деньги придут на лицевые счета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте