Акция с розыгрышем 1000 рублей на оплату ЖКУ пройдет в сентябре в Подмосковье

Акция «МосОблЕИРЦ Онлайн: передавай, выигрывай, отдыхай!» стартовала в Подмосковье. Все желающие смогут получить тысячу рублей на оплату коммунальных услуг.

Как пояснили в Министерстве ЖКХ Московской области, чтобы поучаствовать в акции, нужно зарегистрироваться на сайте МосОблЕИРЦ Онлайн» или в мобильном приложении, а затем отправить показания приборов учета воды и/или электроэнергии через личный кабинет до 30 сентября.

Победителей определит генератор случайных чисел и 50 участников получат по тысяче рублей на оплату ЖКУ. Деньги придут на лицевые счета.

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