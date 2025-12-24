Акция помощи приюту для животных в Белгородской области прошла в Люберцах

Активисты «Молодой гвардии» в Люберцах помогли приюту для животных в Белгородской области. Они передали более тонны сухого корма и поиграли с животными.

В 2024 году приют пострадал во время взрыва. Местные жители и волонтеры восстановили вольеры и спасли животных.

«В настоящее время в приюте живут более 20 собак. Ребята не просто привезли корм, они погуляли с животными, поиграли с ними. Это очень важно», — рассказали волонтеры приюта.

Сюда попадают кошки и собаки, которые приходят в приют в поисках еды, или те, кого бросили хозяева.

Ранее молодогвардейцы в Люберцах передали партию гуманитарной помощи мирным жителям и бойцам СВО в Курской и Белгородской областях. Помимо этого, они организовали новогодние представления для детей участников специальной военной операции.