Акция помощи приюту для животных прошла в школе № 4 в Серпухове

5 ноября ученики начальных классов вместе с родителями собрали корм для кошек и собак, а также другие необходимые принадлежности для приюта. Акция стала частью системного сотрудничества школы и приюта, которое длится уже несколько лет.

Ребята с большим энтузиазмом откликнулись на инициативу, и благодаря совместным усилиям семей удалось собрать все самое нужное для животных.

Школьники не только помогают материально, но и участвуют в жизни приюта: вместе с сотрудниками они учатся правильно ухаживать за подопечными и выгуливать собак.

Такой формат взаимодействия помогает детям на практике понять ответственность за тех, кто попал в беду, и формирует осознанное отношение к животным.

Городской округ Серпухов оказал приюту помощь в содержании территории: специалисты провели окос площадки, в планах — обустройство контейнерной площадки.