Акция «Поющие дворы» ко Дню Победы прошла в Химках

В этом году акция «Поющие дворы» в Химках собрала десятки зрителей. В рамках проекта творческие коллективы и волонтеры поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Одной из локаций проведения мини-концерта стал двор, в котором проживает почетный гражданин Химок, ветеран Великой Отечественной войны Надежда Баранова. Она увидела представление из окна своей квартиры. В акции также приняли участие общественница Алина Шалимова, депутаты Владимир Суслов и Юлия Ишкова.

«„Поющие дворы“ — это замечательная акция, которую проводят в Химках уже не первый год. Мы собираемся у домов ветеранов, и дворы становятся настоящей площадкой для проведения концерта, где выступают специально приглашенные артисты», — рассказала о проекте Юлия Ишкова.

Двор ветерана Великой Отечественной Павла Сухова стал еще одним местом для проведения акции. Участники проекта исполнили военные песни и показали танцевальные номера. По словам заместителя председателя Совета депутатов Александра Васильева, мероприятие позволяет выразить благодарность ветеранам.

«Во время войны они проявляли героизм и демонстрировали всему миру, что в нашей стране живут люди с невероятной силой духа. Спасибо за ваш подвиг во имя Родины!» — сказал народный избранник.