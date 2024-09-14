Акция по высадке саженцев сирени пройдет в Химках 21 сентября

В городском округе Химки началось голосование по выбору мест для высадки новых саженцев сирени. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Волошин. Жителям предлагается выбрать адреса для посадки в каждом микрорайоне.

Глава округа отметил, что 21 сентября во всех микрорайонах Химок пройдет акция по высадке саженцев сирени. Где именно в каждом микрорайоне появятся новые насаждения, должны определить жители при помощи голосования.

Оно продлится до 17 сентября включительно. Принять участие и отдать свой голос можно в социальных сетях микрорайонов или по ссылке.

Отметим, что акция направлена на улучшение экологической обстановки и благоустройство городских территорий. Жители Химок могут внести свой вклад в озеленение города, выбрав наиболее подходящие места для посадки сирени.

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