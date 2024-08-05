Жители Ленинского округа отправят рубашки бойцам СВО в госпиталях

Пункты сбора будут принимать мужские рубашки с 1 по 8 сентября, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова. Волонтеры возьмут рубашки любых размеров. Их перешьют и отправят в зону специальной военной операции.

«Мы не можем остаться в стороне, когда наши бойцы нуждаются в нашей помощи. Каждый из нас может внести свой вклад, и даже небольшая поддержка имеет огромное значение. Все собранные рубашки будут перешиты и переданы раненым бойцам. Они должны знать, что мы ценим их подвиг», — сказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

Неравнодушные жители могут доставить посылку в пункты сбора в Видном во дворце культуры на улице Школьная, в центральную библиотеку на Заводской улице, в библиотеку в доме № 7 на бульваре Зеленые аллеи и в библиотеку в доме № 13 на улице Завидной. Принимают рубашки в Володарском поселке в доме № 25 на Центральной улице, в деревнях Мисайлово и Мильково, в центре культуры в поселке совхоха, в досуговом центре «Юность» в Петровском, в библиотеке в Калиновке, в доме культуры «Буревестник» в селе Молоково, в досуговом клубе «Мечта» в поселке Измайлово и в библиотеке поселка Новодрожжино.

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