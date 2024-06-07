Акция по проверке здоровья пройдет в 33 парках Подмосковья в выходные

Жители Московской области смогут проверить здоровье в 33 парках 8 и 9 июня. Акция пройдет в Коломне, Видном, Наро-Фоминске и других округах.

«В прошлые выходные в Подмосковье снова стартовала акция „Проверь свое здоровье в парке“. Жители Московской области могут объединить прогулку с заботой о себе», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, в парках можно получить консультацию специалиста и пройти диагностику на свежем воздухе. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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