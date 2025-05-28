Акция к Общероссийскому дню библиотек прошла в Воскресенске

Библиотеки городского округа приняли участие в праздничном мероприятии «Встречаемся в библиотеке». В Воскресенской городской библиотеке № 1 организовали экскурсию для дошкольников, а в Белоозерской библиотеке — литературный калейдоскоп.

Воспитанники дошкольного отделения Москворецкой гимназии совершили увлекательное путешествие по городской библиотеке № 1. Детям объяснили, что такое абонемент и зал информации, как записаться в библиотеку и найти нужную книгу. Для маленьких читателей провели мастер-класс по изготовлению закладок. Дошкольников познакомили с предметами старины и русского быта. Завершилось мероприятие интерактивной викториной и просмотром отрывка мультипликационного фильма «Библиотека».

Мероприятие «Сказки водят хоровод» организовали в Белоозерской библиотеке для воспитанников подготовительной группы СПДГ «Ягодка» лицея № 23. Дети осмотрели новые выставки книг и приняли участие в викторине о сказочных героях и мастер-классе «Веселая тучка».