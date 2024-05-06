Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Ленинском округе | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:31 Акция «Георгиевская ленточка» пройдет в Ленинском округе Министерство культуры и туризма Московской области

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Музей-заповедник «Горки Ленинские» проведет акцию «Георгиевская ленточка» в преддверии Дня Победы. В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что акция объединяет людей разных возрастов и поколений.

В выходные и праздники участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будут раздавать ленточки на всех музейных объектах. Активисты также расскажут гостям музея о символе, значении цветов и о том, как правильно носить ленту.

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«Акция „Георгиевская ленточка“ — это дань уважения нашим героям. Она напоминает о подвиге, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Напомним, акцию проводят с 2005 года в память о победе в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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