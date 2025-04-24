Акция «Диктант Победы» пройдет на 22 площадках в Воскресенске 25 апреля

Мероприятие проводится ежегодно в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» с целью привлечения внимания к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. В городском округе Воскресенск акция пройдет на 22 площадках.
Участники смогут проверить свои знания, ответив на 25 вопросов о событиях и героях войны. Для тех, кто не сможет посетить площадки очно, предусмотрена возможность пройти тестирование онлайн на сайте диктантпобеды.рф.
Начало работы площадок запланировано на 10:00. Регистрация участников и выдача методических материалов будут проходить с 10:00 до 11:15. Сам диктант начнется в 12:00 и продлится до 12:45.
Организаторы приглашают всех жителей Воскресенска присоединиться к акции и вспомнить важные события нашей истории. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — это наш общий долг перед будущими поколениями.
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