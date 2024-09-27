Акции по сбору вторсырья пройдет в Долгопрудном и Солнечногорске 29 сентября

Акции по сбору вторичного сырья пройдут в Долгопрудном и Солнечногорске 29 сентября. В них могут принять участие как местные жители, так и гости Подмосковья.

Участники смогут не только избавиться от ненужных вещей, но и провести время на свежем воздухе в качестве волонтеров. Принимаются отходы только в чистом и сухом виде. Также предусмотрен сбор чистых и целых детских игрушек, а также банок и крышек.

В Долгопрудном мероприятие пройдет на Московском шоссе, дом 21, корпус 4, или по адресу Институтский переулок, дом 1. Время работы — с 12:00 до 13:30. Для получения дополнительной информации можно позвонить по телефону: 8 (916) 507-61-76.

В Солнечногорске сбор состоится в поселке Менделеево, в гараже № 274, расположенном за домом № 1 по улице Куйбышева. Время проведения — с 11:00 до 12:00. За справками можно обращаться по телефону: 8 (926) 257-86-21.

Все собранные отходы отправят на переработку.

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