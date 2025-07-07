Активная фаза работ по реконструкции началась на площади в центре Одинцова

Реконструкция центральной площади Одинцова продолжается. Демонтаж старого мощения уже завершен, все основные сети перенесены — это был самый трудоемкий этап, теперь подрядчик приступает к активной фазе работ.

Финансирование идет без задержки, но многое зависит от погоды, поскольку объект открытый. Подрядчик стремится завершить масштабную реконструкцию раньше срока.

Отметим качество плитки, которую планируют укладывать на дорожках, — она не только эстетичная, но и прочная. Верхний слой выполнен из гранитного заполнителя — этот материал хорошо выдерживает нагрузки и долго сохраняет внешний вид. Обновят в ходе реконструкции не только плитку, но и асфальтовое покрытие.

Проектом предусмотрено создание на площади детских и спортивных площадок, велодорожек и памп-трека, променада с настилом из лиственницы, сухого фонтана и летнего душа, а также архитектурной подсветки. Будут модернизированы сети наружного освещения, электроснабжения, сотовой связи, Wi-Fi и системы музыкального сопровождения.

Проект рассчитан на два года и реализуется поэтапно. Сейчас идет первый этап — от здания администрации до пруда, далее обновят зоны к спортивному блоку и площади перед Ледовым дворцом.