Активисты высадили 35 кустарников спиреи в парке «Мирабель» в Протвине

Экологическую акцию провели в парке «Мирабель» города Протвино в День леса. Активисты посадили 35 кустарников спиреи серой.

День леса в России отмечают с 15 по 17 сентября. Активисты провели акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». В ней приняли участие представители территориального отдела Протвина, сотрудники «Комбината благоустройства», волонтеры и активные жители. Они высадили красивоцветущий лиственный кустарник — спирею серую. Она имеет поникающие дугообразные ветви, а белые махровые цветы полностью покрывают побеги. Спирея растет быстро и распускается весной, обладает отличными медоносными свойствами.

Отметим, цель таких мероприятий — воспитать бережное отношение к лесу и помочь в его восстановлении. Акция продлится до 20 сентября.

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