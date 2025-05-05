Активисты в Одинцове приняли участие в акции «Молодежь против нацизма»

Тысячи людей собрались на площади у главного храма Вооруженных сил России, чтобы выразить свою позицию и продемонстрировать поддержку в борьбе с экстремизмом. Это мероприятие стало частью III Международного антифашистского конгресса, проходившего в центре «Патриот», где обсуждались важные темы единства и мира, особенно в свете современных вызовов.

Участники акции развернули огромное знамя Победы и георгиевскую ленту, которые символизируют память о героических подвигах наших предков. Молодежь имела уникальную возможность встретиться с Героями России, участниками специальной военной операции, такими как Артур Орлов и Владислав Головин. Они являются руководителями крупных детских и молодежных организаций, и активисты Движения Первых смогли задавать им вопросы, интересуясь их опытом и впечатлениями. Эта встреча стала значимым моментом для всех участников, так как позволила глубже понять, какова реальность военной службы и патриотизма.

Особенно запоминающимся моментом акции стала реконструкция Битвы за Берлин, начавшаяся именно в этот день, 30 апреля, 1945 года. Таким образом, мероприятия не только вдохновили молодое поколение на активные действия против нацизма и экстремизма, но и углубили понимание важности исторической памяти.