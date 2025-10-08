Активисты «Молодой гвардии» навестили юных пациентов больницы в Солнечногорске

Члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы посетили детей, проходящих длительное лечение в «Доброй комнате» Солнечногорской больницы. Визит состоялся в рамках акции «Доброе дело — лучший подарок Президенту», приуроченной ко дню рождения главы государства.

Гости привезли детям настольные игры, раскраски, альбомы, карандаши, фломастеры и игрушки.

«Теперь у них появилось больше возможностей для творчества и радости. Такие добрые инициативы „Молодой Гвардии“ говорят о том, что внимание и забота могут скрасить пребывание ребят в больнице», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме подарков, волонтеры провели мастер-класс по изготовлению фетровых чебурашек с флагом России — символом дружбы, добра и любви.

«Создавая мир, наполненный заботой, добротой и улыбками, мы все можем стать частью чего-то большего. Мастер-класс в „Доброй комнате“ — это напоминание каждому из нас о том, что даже в самые сложные времена есть время для радости и что доброта всегда найдет путь к сердцу», — отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Ольга Гончар.

По словам начальника отдела молодежной политики администрации округа Марины Гасымовой, участие молодогвардейцев Солнечногорска в этой акции стало ежегодным.