Студенты Павлово-Посадского техникума организовали праздник для ребенка с ОВЗ

Студенты первичного отделения «Движения Первых» Павлово-Посадского техникума организовали праздник для Никиты Дюсюнова, у которого диагностировали гидроцефалию головного мозга. Активисты привезли сладости, подарки и наборы для творчества.

Никита Дюсюнов — жизнерадостный и улыбающийся мальчик. Врачи обнаружили у него перитональное гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы и двухстороннюю хроническую сенсоневральную тугоухость 4 степени. Никита любит рисовать и играть.

Студенты организовали праздник для мальчика — это важный шаг в рамках Волонтерского движения и Всероссийского конкурса «Команда Первых», предназначенного для поддержки детей с ограниченными возможностями. Активисты привезли Никите сладости и творческие наборы, провели для него мастер-классы.

Команда «Первейшие» продемонстрировала внимание и заботу, а Никита порадовался визиту студентов. Это встреча произвела впечатление на всех участников. Активисты получили возможность развить волонтерские навыки в работе с особенными детьми.

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