Агрохолдинг в Озерах установил рекорд по урожаю капусты и картофеля

В прошлом сельскохозяйственном сезоне агрохолдинг «ОСП агро» из Озер добился рекордных показателей по сбору урожая: 14,4 тысячи тонн капусты и 14 тысяч тонн картофеля. Сначала продукция поступала в продажу прямо с полей, а затем отправлялась в современные хранилища, оснащенные системами для длительного хранения.
Как сообщили в пресс-службе компании, ежедневно торговый дом «ОСП агро» поставляет около 200 тонн овощей и картофеля в торговые сети Москвы и Московской области.
Для сохранения качества продукции агрохолдинг использует передовые технологии: системы активной вентиляции для картофеля и холодильное оборудование для овощей. Это позволяет хранить урожай с сентября до мая, обеспечивая свежесть до начала нового сезона.
Отметим, что помимо овощеводства и выращивания картофеля, предприятие занимается молочным животноводством, производством кормов и зерна.
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