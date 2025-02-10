Агрохолдинг в Озерах установил рекорд по урожаю капусты и картофеля

В прошлом сельскохозяйственном сезоне агрохолдинг «ОСП агро» из Озер добился рекордных показателей по сбору урожая: 14,4 тысячи тонн капусты и 14 тысяч тонн картофеля. Сначала продукция поступала в продажу прямо с полей, а затем отправлялась в современные хранилища, оснащенные системами для длительного хранения.

Как сообщили в пресс-службе компании, ежедневно торговый дом «ОСП агро» поставляет около 200 тонн овощей и картофеля в торговые сети Москвы и Московской области.

Для сохранения качества продукции агрохолдинг использует передовые технологии: системы активной вентиляции для картофеля и холодильное оборудование для овощей. Это позволяет хранить урожай с сентября до мая, обеспечивая свежесть до начала нового сезона.

Отметим, что помимо овощеводства и выращивания картофеля, предприятие занимается молочным животноводством, производством кормов и зерна.