Аграрии в Щелкове собрали рекордный урожай пшеницы

Сбор урожая пшеницы нового сорта «Ермоловка» завершился на предприятии «Пышлицкое Агро» в Шатуре. Кампания завершилась рекордными показателями в 70 центнеров с гектара.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, показатели «Пышлицкое Агро» превысили среднюю урожайность озимой пшеницы в регионе, которая составляет от 30 до 40 центнеров на гектар.

Сорт «Ермоловка» вывели АО «Щелково Агрохим». Эту пшеницу используют для производства продуктов питания. Предприятие развивает селекцию и семеноводство уже более 25 лет, а в ее портфеле — свыше 120 патентов на изобретения и семена.

В министерстве добавили, что «Щелково Агрохим представила новые сорта озимого рапса. Его будут применять для создания масел и кормов.