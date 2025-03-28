Администрация Воскресенска провела встречу с жителями в селе Ашитково

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, а также его заместители и профильные специалисты в формате выездной администрации посетили село Ашитково. Они ответили на вопросы жителей о благоустройстве территорий.

Больше всего собравшихся волновали темы ремонта проселочных дорог и многоквартирных домов. Кроме того, жители задавали специалистам вопросы о благоустройстве дворов и общественных пространств, обновлении освещения на улицах, модернизации и содержании контейнерных площадок. Поступившие во время встречи обращения взяли в работу.

«Мы видим, что нерешаемых вопросов нет. В диалоге мы находим различные варианты», — подчеркнул Алексей Малкин.

Отметим, что особенно такие выездные встречи с представителями администрации удобны для жителей удаленных от Воскресенска населенных пунктов. Близи от дома люди могут задать все интересующие вопросы и оперативно получить ответы.