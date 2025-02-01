Администрация Воскресенска провела встречу с жителями в Белоозерском

Глава Воскресенска Алексей Малкин, его заместители и профильные специалисты организовали встречу в формате выездной администрации с жителями Белоозерского. Всего на мероприятии приняли 35 обращений от горожан, в основном они касались благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Жительница дома № 13 по улице Молодежной Елена Лепешкина посещает каждый выездной прием администрации округа в городе Белоозерском. В прошлый раз проблемы, с которыми она приходила, решили. Сегодня женщина обратилась к главе Воскресенска Алексею Малкину с просьбой благоустроить дворовую территорию.

«В советское время там была площадка из металлоконструкций. Затем их все спилили. Сейчас там и мусор и складируют всякие ненужные предметы. Попросила благоустроить эту дворовую территорию, чтобы поставили лавочки для пожилых жителей и сделали детскую площадку», — поделилась Елена Лепешкина.

По словам главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина, многие вопросы жителей решили оперативно во время встречи. Часть из них взяли на контроль, доклады представят в конце этой или начале следующей недели.

«Есть вопросы долгоиграющие — вопросы по включению в программу капитального ремонта домов», — добавил он.

Жительница города Белоозерского Галина Плотникова услышала пояснения специалистов по поводу капремонта и попросила помочь.

«Нам обещали, что включили в план. Сказали, что с первого подъезда начнут. Так что будем ждать», — сказала она.

Некоторые горожане пришли на прием администрации не для того, чтобы решить проблемы, а поблагодарить специалистов. Так, на мероприятие прибыли активисты дома № 17 по улице 60 лет Октября. Жители самостоятельно напечатали грамоты, которые вручили сотрудникам, работавшим с ними напрямую.

«В тесном контакте работаем с 20 января 2020 года. На звонки отвечают в любое время дня и ночи. Благодарность принесли управляющей компании, Муниципальному бюджетному учреждению „Благоустройство и озеленение“ и МосОблЕИРЦу», — рассказала председатель совета дома № 17 по улице 60 лет Октября Светлана Третьякова.

Она также отметила, что специалисты в 2023 году полностью обновили крышу дома, поставили там двойное утепление. Помимо этого, заменили внутренние инженерные системы, канализацию, отопление, ливневки, а также обновили подвал и чердак.

«В 2025 году планируют отремонтировать фасад дома», — добавила Третьякова.