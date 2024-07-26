Администрация Щелкова провела выездную встречу с жителями деревни Огуднево

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Более 30 человек пришли на выездную встречу администрации городского округа Щелково. Вопросы, в основном, касались благоустройства территорий.

На встрече жители задавали волнующие вопросы. Например, Наталья Игоревна с улицы Рубиновая сама следит за хозяйством — ее муж находится в зоне специальной военной операции. Она попросила отсыпать крошкой подъездную дорогу к земельным участкам — работы проведут до конца августа. Освещение улицы запланировано на следующий год.

Марина Анатольевна из села Петровское предложила отремонтировать резиновое покрытие на спортивной площадке. В течение месяца объект приведут в порядок. Администрация усилит контроль за ее содержанием, так как это место популярно среди жителей. Также Андрей Булгаков поручил проработать вопрос создания условий для игры в большой теннис. Для этого требуется дополнительная разметка и сетка в здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

Мама ученика третьего класса школы № 28 Олеся Николаевна попросила сделать косметический ремонт в кабинете русского языка. Работы постараются выполнить до 1 сентября.

Жителей волнует состояние придомовой территории. У входной группы дома № 5 в Огуднево поставят лавочку, осенью высадят живую изгородь в палисаднике. В доме № 4 проведут косметический ремонт подъезда. Глава городского округа поручил управляющей компании справится до сентября.

«Большинство вопросов удастся решить уже в этом году», — отметил Андрей Булгаков.

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