Администрация Щелкова провела встречу с жителями в поселке Краснознаменском

Глава Щелкова Андрей Булгаков на встрече с жителями рассказал о переменах в поселке Краснознаменском. В течение двух лет в населенном пункте отремонтируют Культурно-спортивный комплекс «Мальцево», возведут две блочно-модульные котельные, а также обновят теплосеть общей протяженностью свыше одного километра.

Помимо этого, жители обратились к Андрею Булгакову с просьбой обустроить прогулочную зону вблизи домов № 15, № 25, № 30 и № 31 и оборудовать здесь сквер. Руководитель муниципалитета проинформировал участников встречи, что сейчас готовят план благоустройства на 2026–2027 годы.

Стоит отметить, что ранее глава Щелкова поручил сотрудникам двух подразделений администрации округа контролировать и сопровождать в населенном пункте все важные для местных жителей процессы. Такое решение положительно повлияло на развитие территории.

По словам Андрея Булгакова, в поселке своевременно и качественно косят траву, выполняют ямочный ремонт на дорогах, приводят в порядок детские площадки и входные группы.

«По просьбе жителей установили дополнительный фонарь уличного освещения. Еще удалим аварийные и сухостойные деревья, а также выполним кронирование», — добавил руководитель муниципалитета.

Помимо этого, Андрей Булгаков пообещал, что до конца июня решат проблему с подвалом дома № 1. Помещение приведут в порядок, а коммунальные сети обновят.

Жителей также интересовала тема сноса заброшенных домов вблизи детского сада. Сотрудники администрации Щелкова уже подготовили постановления, в течение шести месяцев здания демонтируют.