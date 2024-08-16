Администрация Щелкова провела встречу с жителями в микрорайоне Заречном

Глава Щелкова Андрей Булгаков провел встречу с жителями в микрорайоне Заречный. На выездном приеме горожане смогли решить более 30 вопросов.

Жители округа поблагодарили за благоустройство на улице Космодемьянской. Во дворах обустроили новые дороги, тротуары, установили лавочки и провели озеленение. К 15 сентября там также установят два детских городка и воркаут-площадку.

Также к концу сентября на Талсинской улице появится дорожная неровность. По просьбе горожан в порядок приведут дворы и фасады жилых домов.

Напомним, в микрорайоне Заречный ведется обновление дома культуры. Готовность достигла 65%. Кроме того, на территории гимназии обустроят стадион, на котором смогут заниматься местные жители.

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