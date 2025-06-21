Администрация Щелкова провела встречу с сотрудниками завода стройматериалов

В Щелкове на территории компании «ПрофХолод» в формате выездной администрации прошла встреча с трудовым коллективом. Глава округа Андрей Булгаков вместе с профильными специалистами администрации муниципалитета ответили на вопросы, которые интересовали собравшихся.

Как рассказал Андрей Булгаков, из-за постоянных дождей жителей волновали подтопления на дорогах. Так, одна из участниц упомянула про улицу Краснознаменская, где колейность и отсутствие ливневки создают дискомфорт пешеходам.

«На указанном участке будем капитально ремонтировать асфальтовое покрытие и прокладывать ливневую канализацию уже в этом году», — пояснил Андрей Булгаков.

Еще одна сотрудница предприятия отметила парковки у магазина «ДА» на Гагаринской. Ранее этот участок не был в перечне. Руководитель муниципалитета пообещал решить вопрос.

Помимо этого, затронули тему безопасности детей: обсудили возможность установки знака «Выезд автобуса» вблизи школы в деревне Серково. Также решили дополнительно кронировать кусты, чтобы обеспечить водителям лучший обзор на дорогах.

«Обсудили и ремонт детских игровых элементов на площадках. Работы выполнят в ближайшие дни. Встреча получилась продуктивной, всем жителям спасибо за обратную связь», — сказал Андрей Булгаков.

Отметим, что компании «ПрофХолод» в 2025 году исполнится 20 лет. Общая численность сотрудников предприятия составляет свыше 400 человек, 132 из которых - жители Щелкова.