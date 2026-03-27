Администрация провела встречу с работниками предприятия в Лобне

Выездные приемы на предприятиях на предприятиях в администрации Лобни практикуют давно — такой формат работы значительно экономит ресурсы и время. На очередную встречу пригласили сотрудников муниципального учреждения «Уютный город».

Специалисты «Уютного города» отвечают за чистоту и порядок на улицах Лобни. На предприятии работают 190 человек, от усердия и трудолюбия которых зависит внешний облик города и его привлекательность для жителей и гостей. Сотрудники постарались не упустить возможность встретиться с главой Лобни Анной Кротовой, ее заместителями и депутатами, чтобы одновременно решить сразу несколько вопросов.

«Мы еще посовещались до того, как прийти, обсудили между собой все свои вопросы. В принципе, очень удобно. Все в одном месте — профильные заместители, специалисты и руководство», — отметила сотрудница МБУ «Уютный город» Наталья Проскурина.