Администрация провела первую встречу в 2026 году с жителями Лобни

В Лобне прошла выездная встреча администрации с жителями микрорайона Красная Поляна. Формат позволяет горожанам решать несколько вопросов одновременно, а власти — оперативно на них реагировать.

На традиционной площадке открытого диалога присутствовали глава города, ее заместители, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также представители правоохранительных органов, здравоохранения, депутаты и общественники.

Жительница Лобни Нина Корнеева поделилась впечатлениями: «Я очень довольна, что попала на прием к главе города. Потому что все вопросы, которые я затронула, я получила надлежащие ответы… Это, действительно, взаимодействие нашей администрации с теми, кто проживает в городе. И результат не заставит себя ждать».

В основе планирования благоустройства лежат предложения, озвученные жителями на таких встречах и в соцсетях. Благодаря этому в микрорайоне за прошлый год была проведена значительная работа: после реконструкции открылся дворец детского творчества «Планета талантов», приведен в порядок опорный пункт полиции, обновлено оборудование дома культуры, а на фасаде многоэтажки на Текстильной улице появился масштабный мурал.

На 2026 год в микрорайоне запланировано продолжение капитального ремонта домов, обновление тротуаров и модернизация котельной с установкой трех новых котлов.



