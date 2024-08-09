Администрация Подольска провела выездную встречу с жителями района Кутузово

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов принял участие в выездном заседании администрации в микрорайоне Кутузово. В мероприятии также участвовали профильные специалисты администрации и депутаты Виктор Щукин, Алексей Стулов и Денис Бесогонов.

Жители подняли актуальные темы, в том числе жалобу на низкую температуру горячего водоснабжения. Обсудили необходимость устройства ливневой канализации на улице Бородинской.

«Встреча с жителями прошла продуктивно. Прозвучали вопросы по самым разным направлениям. Я принял обращение о необходимости замены кровли и инженерных коммуникаций в доме 10 на улице Сосновой», — отметил Артамонов.

Все озвученные предложения будут проработаны профильными специалистами. Григорий Артамонов планирует решить часть задач уже в 2025 году. Всем заявителям будет сообщено о решениях по их вопросам.

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