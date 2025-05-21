Администрация Павловского Посада провела встречу с жителями микрорайона Красная Заря

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В рамках еженедельного объезда глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов побеседовал с жителями микрорайона Красная Заря. Главными темами встречи стали состояние дорог и освещения.

Жители микрорайона Красная Заря обратились к Денису Семенову с просьбой обустроить дорогу, тротуар и парковку для тех, кто оставляет автомобили рядом с железнодорожной платформой. Руководитель муниципалитета поручил включить улицу Дарвина в план по капитальному ремонту на 2026 год. Помимо этого, на улице Вачевской, где дорогу и тротуар отсыпают асфальтовой крошкой, сделают удобные съезды.

Также обновят въезды во дворы на улицах Орджоникидзе и Кирова: на отдельных участках там полностью поменяют покрытие. В районах Кузьмина-Южная-Фрунзе там, где выполняли работы по благоустройству территорий, поправят бордюрные камни.

Также зафиксировали случаи вандализма на остановках транспорта. Там закрасят незаконные надписи, восстановят испорченные дорожные знаки, выполнят ямочный ремонт.

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